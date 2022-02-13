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На Луганщине в кафе произошел взрыв и пожар: пострадали 12 человек (видео)

На Луганщине в кафе произошел взрыв и пожар: пострадали 12 человек (видео)

В Станице Луганской вечером в субботу, 12 февраля в кафе «Мрия» произошел взрыв и пожар.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в 17:46 в заведении произошел взрыв, в результате чего начался пожар. По предварительной информации, в помещении взорвался газовый баллон.

В результате происшествия пострадали 12 человек. Восемь человек были госпитализированы в больницу. Четверо пострадавших после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении. 

«В 21:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 160 квадратных метров», — говорится в сообщении ГСЧС.

Видео с места пожара было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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