На Луганщине в кафе произошел взрыв и пожар: пострадали 12 человек (видео)
В Станице Луганской вечером в субботу, 12 февраля в кафе «Мрия» произошел взрыв и пожар.
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в 17:46 в заведении произошел взрыв, в результате чего начался пожар. По предварительной информации, в помещении взорвался газовый баллон.
В результате происшествия пострадали 12 человек. Восемь человек были госпитализированы в больницу. Четверо пострадавших после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.
«В 21:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 160 квадратных метров», — говорится в сообщении ГСЧС.
Видео с места пожара было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.
Источник: УНИАН