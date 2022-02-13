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Украинцам с мая начнут приходить новые платежки за газ

Украинцам с мая начнут приходить новые платежки за газ

Украинцам в мае 2022 года начнут поступать обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии.

Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет проводиться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях теперь будут указываться не «кубы», а энергоединицы.

При этом менять газовые счетчики не нужно, счетчики остаются те же. Переводить количество потребленного газ в объем потребленной энергии будет газовый оператор.

Потребители же будут передавать показания так, как и передавали ранее.

Как объясняли в правительстве, обновить способ учета газа необходимо:

для интеграции Украины с рынком газа ЕС;для справедливого ценообразования;для унификации единиц измерения для различных видов энергии.

Указанные изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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