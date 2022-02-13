Секретарь СНБО Данилов собирает совещание с участием руководства Верховной Рады

Завтра, 14 февраля, при участии руководства Верховной Рады состоится совещание под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя ВР Руслана Стефанчука Мария Дейнеко.

«На 16:00 14 февраля запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации вокруг и внутри Украины», — отметила она.

Дейнеко добавила, что к участию приглашены руководство Верховной Рады, представители депутатских фракций и групп, главы комитетов по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности, а также по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Формат и место проведения мероприятия пока не известны.

Как известно, на сегодня, 13 февраля, в ВР планировали заседание руководителей фракций и групп парламента с участием представителей силового блока, разведок и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

12 февраля в парламенте под председательством Стефанчука состоялось заседание руководителей всех фракций и групп. На встрече присутствовали представители Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Угроза полномасштабного вторжения России

Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже в феврале.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT не говорится.

Сейчас ряд стран Европы уже эвакуируют из Украины сотрудников своих диппредставительств, или перевозят дипломатов из Киева ближе к границе с Польшей.

Из-за отказа страхователей обеспечивать воздушных перевозчиков гарантиями полетов в Украину в связи с «высоким риском боевых действий» некоторые операторы начали отменять рейсы.

Источник: УНИАН

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