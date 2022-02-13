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Гол бисиклетой спас от поражения

Гол бисиклетой спас от поражения

Не просто футбольный гол-шедевр, а еще и спасительный.

В матче 5-го тура чемпионата Мексики по футболу между командами «Пуэбла» (Пуэбла-де-Сарагоса) и «Атлас» (Гвадалахара), когда истекло основное время, «Атлас» вёл в счете 1:0.

Арбитр добавил 6 минут. И на 2-й компенсированной минуте футболист «Пуэблы» Гильермо Мартинес пробил через себя, да так, что после его бисиклеты мяч оказался в воротах «Атласа».

В итоге матч завершился вничью — 1:1


Агентство Телевидения Новости

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