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Александр Ярославский инвестирует 2 миллиона гривен в модернизацию конференц-зала на стадионе «Металлист»

Александр Ярославский инвестирует 2 миллиона гривен в модернизацию конференц-зала на стадионе «Металлист»

В рамках восстановления футбольной инфраструктуры и подготовки Харькова к проведению Суперкубка УЕФА-2024, президент футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский инвестирует порядка 2 млн грн в модернизацию конференц-центра VIP-зоны стадиона «Металлист».

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Среди прочего, в рамках модернизации конференц-залов будут закуплены и установлены современные аудио и видеосистемы, в частности в большом конференц-зале появится лазерный проектор с большим экраном, а вся система сможет работать посредством беспроводных сетей.

Как отметили в пресс-службе футбольного клуба, все работы проводятся по нормам УЕФА и международным стандартам.

Агентство Телевидения Новости

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