Где в Харькове нет воды сегодня (адреса отключений)

Сегодня, 14 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 72 (п. №6, стояк), ул. 23 августа, 60-я (п. №1, стояк) до 17:00 14.02.22 г., пер. Товарищеский (ч/с), ул. Аграрная (п/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Клочковская, 226а, б, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), ул. Балакирева, 50-я (п. №1, стояк), ул. 23 августа, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 14.02.22 г.

Московский районул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №2, стояк) до 17:00 14.02.22 г.

Новобаварский район:ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк), пер. Титаренковский, 18 (стояк) до 17:00 14.02.22 г.; шоссе Григоровское (Комсомольское), 57-а (п. №4) до 20:00 14.02.22 г.

Слободской район:ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк) до 17:00 14.02.22 г.

Холодногорский районул. Холодногорская, 11 (п. №6, стояк) до 17:00 14.02.22 г.

Агентство Телевидения Новости