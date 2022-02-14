«Металлист» назвал соперников, с которыми сыграет на 3-м тренировочном сборе в Турции

Сегодня 10:27

Сегодня 10:27

Запланировано 6 спаррингов в течение недели.

Официальный сайт «Металлиста» сообщил о расписании контрольных матчей во время третьего турецкого тренировочного сбора харьковской команды:

16 февраля. «Металлист» — «Шукура» (Кобулети, Грузия)

16 февраля. «Металлист» — «Атырау» (Атырау, Казахстан)

19 февраля. «Металлист» — «Нефтчи» (Кочкор-Ата, Кыргызстан)

19 февраля. «Металлист» — «Оболонь» (Киев)

22 февраля. «Металлист» — «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)

23 февраля. «Металлист» — «Дордой» (Бишкек, Кыргызстан).

Тренировочный сбор «Металлиста» пройдет в турецком Белеке с 14 по 24 февраля.

Агентство Телевидения Новости