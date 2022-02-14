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«Металлист» назвал соперников, с которыми сыграет на 3-м тренировочном сборе в Турции
Запланировано 6 спаррингов в течение недели.
Официальный сайт «Металлиста» сообщил о расписании контрольных матчей во время третьего турецкого тренировочного сбора харьковской команды:
16 февраля. «Металлист» — «Шукура» (Кобулети, Грузия)
16 февраля. «Металлист» — «Атырау» (Атырау, Казахстан)
19 февраля. «Металлист» — «Нефтчи» (Кочкор-Ата, Кыргызстан)
19 февраля. «Металлист» — «Оболонь» (Киев)
22 февраля. «Металлист» — «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)
23 февраля. «Металлист» — «Дордой» (Бишкек, Кыргызстан).
Тренировочный сбор «Металлиста» пройдет в турецком Белеке с 14 по 24 февраля.
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