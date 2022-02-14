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Под Харьковом насмерть сбит пешеход: водитель скрылся
Накануне в 21:30 в поселке Слатино неустановленным автомобилем был сбит мужчина.
Пострадавшего нашли на обочине с характерными для ДТП травмами. Автомобиль с места аварии скрылся. Об аварии сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице от полученных травм он скончался. Погибшему 49 лет, житель Слатино.
В настоящий момент правоохранители разыскивают автомобиль, сбивший пешехода.
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