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Под Харьковом насмерть сбит пешеход: водитель скрылся

Под Харьковом насмерть сбит пешеход: водитель скрылся

Накануне в 21:30 в поселке Слатино неустановленным автомобилем был сбит мужчина.

Пострадавшего нашли на обочине с характерными для ДТП травмами. Автомобиль с места аварии скрылся. Об аварии сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице от полученных травм он скончался. Погибшему 49 лет, житель Слатино.

В настоящий момент правоохранители разыскивают автомобиль, сбивший пешехода.

Агентство Телевидения Новости

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