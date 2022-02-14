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Украинец Руслан Малиновский мощнейшим ударом забил гол «Ювентусу»

Украинец Руслан Малиновский мощнейшим ударом забил гол «Ювентусу»

Украинский легионер итальянской «Аталанты» из Бергамо Руслан Малиновский вновь продемонстрировал своё умение бить сильно и при этом метко.

В 25-м туре итальянской Серии «А» «Аталанта» принимала туринский «Ювентус».

На 76-й минуте матча «Аталанта» получила право на выполнение штрафного. Малиновский был выеден на удар, пробил без шансов для вратаря «Ювентуса» и открыл счет

«Ювентус» сумел отыграться в компенсированное время. В итоге — ничья 1:1.

«Аталанта» идет в чемпионате Италии на 5-м месте, имея 44 после после 24 сыгранных матчей.

Ниже, в видеообзоре поединка «Аталанта» — «Ювентус» гол Малиновского на 1:55.


Агентство Телевидения Новости

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