СБУ призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации (видео)

СБУ призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации

Официальное заявление по поводу проявлений гибридной войны в инфопространстве обнародовано пресс-службой СБУ на сайте ведомства.

«Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны», — сказано в заявлении.

Как отмечается, Служба безопасности в рамках своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий – есть четкий план действий на каждый из них.

«Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И делаем это уже.

В то же время, мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство», — говорится в заявлении СБУ.

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов.

Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме.

«Мы готовы защищать Украину. Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на руку только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны оградить Украину. Наша свобода, независимость и достоинство», — подчеркнули в силовом ведомстве.

Напомним, ранее американские и немецкие СМИ распространили информацию, что по данным их источников, вероятное вторжение России в Украину может начаться 15-16 февраля.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров, которая проявляется в поставках оборонительного оружия. Это повысило возможности Вооруженных Сил Украины дать отпор агрессору.

Напомним, в течение месяца от разных стран получено около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Так, накануне в Украину прибыли самолеты с военной помощью из США и Литвы.





Агентство Телевидения Новости