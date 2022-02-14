В Украине за сутки — почти 17 тысяч заболевших СOVID-19: данные по регионам
В Украине за сутки зафиксировали 16 993 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 447 человек, медработников – 252)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 270 заболевших, умерли 142 пациента, 9 338 человек выздоровели.
Как сообщается в Telegram-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:
г. Киев – 2293;
Винницкая область – 401;
Волынская область – 445;
Днепропетровская область – 1171;
Донецкая область — 737;
Житомирская область – 739;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 468;
Ивано-Франковская область – 436;
Киевская область – 530;
Кировоградская область – 258;
Луганская область – 245;
Львовская область – 736;
Николаевская область – 746;
Одесская область – 1519;
Полтавская область – 222;
Ровенская область – 395;
Сумская область – 500;
Тернопольская область – 361;
Харьковская область – 1107;
Херсонская область – 721;
Хмельницкая область – 564;
Черкасская область – 823;
Черновицкая область – 571;
Черниговская область – 713.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За время пандемии в Украине зарегистрировали 4 542 693 случаев коронавируса, 3 788 395 человек выздоровели, умерли 102 950 заболевших.
Кроме того, за сутки в Украине 18 938 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 65 – 8 981 человек, дополнительную дозу — 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 15 577 694 человека, из них первую дозу – 15577692 человека, две дозы – 14958214 человек, дополнительную дозу – 23748 человек, бустерную дозу – 567242 человека. В общей сложности в стране проведено 31 126 896 прививок от коронавируса.
Напомним, днем ранее, 13 февраля, за сутки обнаружили 24 518 новых случаев заболевания, СOVID-19.