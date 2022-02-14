В Украине за сутки — почти 17 тысяч заболевших СOVID-19: данные по регионам

В Украине за сутки зафиксировали 16 993 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 447 человек, медработников – 252)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 270 заболевших, умерли 142 пациента, 9 338 человек выздоровели.

Как сообщается в Telegram-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:

г. Киев – 2293;

Винницкая область – 401;

Волынская область – 445;

Днепропетровская область – 1171;

Донецкая область — 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1519;

Полтавская область – 222;

Ровенская область – 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область – 361;

Харьковская область – 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 571;

Черниговская область – 713.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За время пандемии в Украине зарегистрировали 4 542 693 случаев коронавируса, 3 788 395 человек выздоровели, умерли 102 950 заболевших.

Кроме того, за сутки в Украине 18 938 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 65 – 8 981 человек, дополнительную дозу — 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 15 577 694 человека, из них первую дозу – 15577692 человека, две дозы – 14958214 человек, дополнительную дозу – 23748 человек, бустерную дозу – 567242 человека. В общей сложности в стране проведено 31 126 896 прививок от коронавируса.

Напомним, днем ранее, 13 февраля, за сутки обнаружили 24 518 новых случаев заболевания, СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости