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В Балаклее во время пожара в доме погиб мужчина

В Балаклее во время пожара в доме погиб мужчина

В Изюмском районе на пожаре погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 13 февраля в 20:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном домовладении в Балаклее, на ул. Новой, 21.

Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что в жилом доме в одной из комнат горят домашние вещи на площади 7 кв.м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1955 года рождения — владельца дома.

В 21.14 пожар локализовали, в 21.46 ликвидировали.

Причина возникновения пожара, по данным ГСЧС, – короткое замыкание электросети при эксплуатации электробытового прибора.

Агентство Телевидения Новости

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