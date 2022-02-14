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В Харькове разыскивают подозреваемого в изнасиловании девушки на Алексеевке (фоторобот)

В Харькове разыскивают подозреваемого в изнасиловании девушки на Алексеевке (фоторобот)

В Харькове правоохранители устанавливают личность и местонахождение неизвестного мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в одной из многоэтажек на Алексеевке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сведения об изнасиловании несовершеннолетней внесены полицией в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Названы приметы нападавшего: мужчине на вид 25-35 лет, его рост около 175-180 см, среднего телосложения, имеет светло-русые волосы средней длины, на щеках светлая щетина, зубы желтые, на левой косточке бедра есть свежий шрам круглой формы, похожий на монету.

Злоумышленник был одет в темные шапку, куртку, джинсы, обувь, за спиной у него был рюкзак. Вся одежда была без каких-либо опознавательных знаков.

Какую-либо информацию о разыскиваемом в полиции просят сообщать по телефонам: (057)7059363, 7059300 (дежурная часть УКР ГУНП в Харьковской области), (057) 3387880 (дежурная часть ХРУП №3) или 1.

Агентство Телевидения Новости

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