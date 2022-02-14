Коронавирус на Харьковщине: за сутки — больше тысячи случаев и 10 смертей заболевших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 был подтвержден у 1107 человек.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, 801 из них – жители Харьковского района (762 – города Харькова), 75 заболевших – жители Изюмского, 69 – Чугуевского, 67 – Купянского, 52 – Богодуховского, 31 – Лозовского, 12 – Красноградского районов.

За сутки выздоровели 757 больных, умерли – 10.

Всего по области зарегистрировано 292 417 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 246 583 больных выздоровели, 6 734 – умерли.

С начала вакцинальной кампании в регионе прививки от коронавируса сделали 1 153 594 человека. Получили полный курс прививки – 1 067 952. Дополнительную дозу получили 1 789 человек, бустерную – 31 311.

За минувшие сутки на Харьковщине от коронавируса были привиты 1 608 человек.

Агентство Телевидения Новости