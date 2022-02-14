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Харьковский танцевальный дуэт не сумел подняться в итоговом протоколе зимней Олимпиады после произвольного танца

Харьковский танцевальный дуэт не сумел подняться в итоговом протоколе зимней Олимпиады после произвольного танца

Завершилась зимняя Олимпиада-2022 в Пекине для харьковских фигуристов Максима Никитина и Александры Назаровой, представлявших Украину в танцах на льду.

По итогам ритм-танца Никитин и Назарова сумели с 20-м результатом пробиться в произвольную программу.

Сегодня, за произвольную программу, они получили 18-ю сумму баллов — 97,34. Однако по сумме ритм-танца и произвольной программой остались с 162,87 баллов на 20-м месте.

Агентство Телевидения Новости

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