Харьковский аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы — по расписанию

Международный аэропорт «Харьков» работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского аэропорта.

«По состоянию на 13.02.22, по официальной информации Министерства инфраструктуры Украины, небо над Украиной остается открытым. Международный аэропорт «Харьков» продолжает работать в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию», — сказано в сообщении.

Вылетающим в аэропорту рекомендуют отслеживать актуальный статус рейсов на онлайн-табло: https://bit.ly/365LcLX

«Пассажиры, оставившие свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. В случае отмены или переноса рейса, необходимо обращаться по месту приобретения вашего авиабилета или в call-центр авиакомпании.

Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — добавили в пресс-службе Харьковского аэропорта.

Агентство Телевидения Новости