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Карантин в Украине: Харьковская область, Киев и Полтавщина — в «желтой» зоне
В Украине по состоянию на сегодня три региона остаются в «желтой» зоне карантина – это Харьковская, Полтавская области, а также Киев.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Киев перешел в «желтую» зону карантина из «оранжевой».
В Киеве был критический показатель госпитализаций, но ситуация стабилизировалась.
В «красной» зоне карантина сейчас пребывают Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.
Все остальные области Украины находятся в «оранжевой» зоне.
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