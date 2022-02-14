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Карантин в Украине: Харьковская область, Киев и Полтавщина — в «желтой» зоне

Карантин в Украине: Харьковская область, Киев и Полтавщина — в «желтой» зоне

В Украине по состоянию на сегодня три региона остаются в «желтой» зоне карантина – это Харьковская, Полтавская области, а также Киев.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Киев перешел в «желтую» зону карантина из «оранжевой».

В Киеве был критический показатель госпитализаций, но ситуация стабилизировалась.

В «красной» зоне карантина сейчас пребывают Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.

Все остальные области Украины находятся в «оранжевой» зоне.

Агентство Телевидения Новости

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