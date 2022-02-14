Кашель, одышка и насморк: как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

COVID-19 часто путают с другими вирусными заболеваниями. К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Весной у многих людей проявляются симптомы сезонной аллергии. Головная боль, кашель, слабость, заложенность в носу — на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и аллергии так похожи, что заболевания трудно различить. Однако различия есть.

В МОЗ назвали общие симптомы COVID-19 и сезонной аллергии:

головная боль;кашель;одышка,боль в горле;чихание;насморк.

Недавно украинский врач-инфекционист Светлана Федорова рассказала, какие должны быть лекарства при борьбе с коронавирусной инфекцией. Самое главное при борьбе с COVID-19 – обильное питье и противовоспалительные препараты.

Отметим, в Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса привиты 15 577 694 человека.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом.

Источник: РБК-Украина

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