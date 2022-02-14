В Минздраве назвали области — антилидеры по вакцинации от коронавируса

В пятерке антилидеров по вакцинации от коронавируса остаются западные области Украины. В Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях хотя бы одной дозой вакцинировано 36-44% взрослого населения.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в настоящее время 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по крайней мере одной дозой более 40% взрослого населения, 10 регионов Украины – более 50%.

В 21 из 25 регионов страны вакцинировали более 40% взрослого населения полным курсом прививок.

За последние 7 дней наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тысяч населения сделано в Луганской области.

В лидерах по темпам вакцинации против коронавируса также Харьковская, Закарпатская, Полтавская и Ровенская области.

Как сообщалось, 13 февраля от COVID-19 вакцинированы менее 19 тысяч украинцев. За сутки в стране обнаружили почти 17 тысяч случаев коронавируса.

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привиты 15,5 млн человек, из них более 14,9 млн – двумя дозами. Число противоковидных прививок превысило 31 млн.

Источник: Левый Берег

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