День Святого Валентина: харьковский курсант на плацу сделал предложение руки и сердца своей девушке (фото, видео)

В Харькове в честь Дня Святого Валентина курсант Академии Нацгвардии Украины сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – тоже курсантке этого вуза.

Об этом сообщили в пресс-службе НАНГУ.

«Все началось с того, что курсант командно-штабного факультета Академии Национальной гвардии Украины Денис Вербицкий решил признаться в любви своей девушке Светлане Крещик. По легенде девушка участвовала в съемке флешмоба к 14 февраля, в котором она, как одна из героинь, поздравляет украинцев с праздником любви. Светлана и не подозревала, что 100 курсантов собрались на плацу в форме сердечка именно ради них с Денисом», — рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Опустившись на одно колено, под песню украинского музыканта курсант признался Светлане в любви, вручил ей букет и коробочку с кольцом и предложил ей выйти за него замуж.

Под всеобщие аплодисменты девушка ответила парню «да».

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