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Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме

Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме

Международный аэропорт «Борисполь» продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщается на странице предприятия Facebook в понедельник.

«Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и комфорт наших пассажиров и стандартизированный уровень безопасности полетов согласно всем международным требованиям», — сообщил генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский.

Напомним, Харьковский аэропорт также работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

Агентство Телевидения Новости

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