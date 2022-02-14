Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме

Международный аэропорт «Борисполь» продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщается на странице предприятия Facebook в понедельник.

«Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и комфорт наших пассажиров и стандартизированный уровень безопасности полетов согласно всем международным требованиям», — сообщил генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский.

Напомним, Харьковский аэропорт также работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

Агентство Телевидения Новости