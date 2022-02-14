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Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме
Международный аэропорт «Борисполь» продолжает работать в штатном режиме.
Об этом сообщается на странице предприятия Facebook в понедельник.
«Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и комфорт наших пассажиров и стандартизированный уровень безопасности полетов согласно всем международным требованиям», — сообщил генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский.
Напомним, Харьковский аэропорт также работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
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