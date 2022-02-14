В Харькове реконструируют Алексеевский лугопарк

В Харькове разрабатывают проект реконструкции Алексеевского лугопарка в микрорайоне Сортировка.

Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов во время выездного рабочего совещания, передает пресс-служба мэрии.

Он отметил, что после комплексного благоустройства локация станет еще более востребованной среди харьковчан.

«Этот лугопарк – уникальнейшее место для отдыха харьковчан. Здесь очень большое русло реки и очень чистая вода, поэтому мы сделаем пляжную зону. Это будет очень красивая и интересная локация. Уверен, что после реконструкции сюда будут приезжать жители из других районов города», — подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, выполнить весь комплекс необходимых работ планируется в течение двух-трех лет. В настоящее время по поручению городского головы разрабатывается проект предстоящей реконструкции.Алексеевский лугопарк расположен на реке Лопань. Протяженность береговой линии на от дамбы до дамбы со стороны Сортировки — 2,08 км, площадь зеленой зоны — 196,5 тыс. кв. м, площадь зеркала воды — 214,5 тыс. кв.м.

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