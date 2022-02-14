В Минздраве рассказали, можно ли делать прививку от COVID-19 во время беременности.

COVID-вакцинация беременных безопасна, подчеркивают в Министерстве здравоохранения Украины.

«Коронавирусная болезнь может быть особенно опасна для женщин, которые готовятся стать мамами. Беременные имеют высокий риск получить осложнения от COVID-19 – они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких, — отмечают в Минздраве. — Беременные с симптомным течением COVID-19 имеют на 70% более высокий риск умереть в результате этой болезни», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ХОГА, по данным Королевского колледжа акушеров и гинекологов Великобритании на октябрь 2021-го, почти 20% тяжелых больных COVID-19 составляли беременные, которые не были вакцинированы.

Ковид во время беременности также несет риски преждевременных родов, а ребенок имеет более высокие шансы попасть в реанимацию. Шотландское исследование показало, что 22 из 1000 младенцев у непривитых женщин, страдавших COVID-19, умерли. 16,6% детей у невакцинированных матерей из COVID-19 были рождены преждевременно.

Вакцинация для беременных безопасна! Это показал анализ протекания беременности более 35 тыс. привитых от COVID-19 женщин в США, говорят в министерстве.

Привиться можно на любом сроке беременности. По данным исследования центров по контролю и профилактике заболеваний в США, 1613 беременных, получивших вакцину от COVID-19 во втором и третьем триместре, родили 1634 младенца, в том числе 42 близнеца. Также среди 2 500 беременных, прививавшихся мРНК-вакциной от COVID-19 до 20 недели беременности, не выявили повышенного риска выкидыша.

«Для вакцинации беременных следует отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. В мире наибольший опыт использования для беременных именно этих вакцин и, соответственно, больше данных о безопасности этих препаратов, — сообщают в Минздраве. — В Украине женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели, рекомендуется использовать для второй дозы мРНК-вакцину – Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней».

Сотни тысяч беременных по всему миру вакцинированы от COVID-19. Поэтому будущим мамам рекомендуется сделайте прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и своего ребенка.

Агентство Телевидения Новости