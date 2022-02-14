«Похожих ДТП — масса, но такого внимания им не уделяется»: адвокат о смертельной аварии с кортежем Ярославского

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова призвала Александра Ярославского, машина из кортежа которого попала в смертельное ДТП под Харьковом, вернуться в страну.

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины

Якщо ми хочемо, щоб в нас було все чесно, прозоро, по справедливості, я вам обіцяю, що ми не будемо перетворювати все в політичні ігри, але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтесь в Україну, я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде чесно, професійно і швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії

Генпрокурор считает, что харьковские следователи и прокуроры поспешили с сообщением о подозрении водителю, который заявил о своей причастности к ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Поэтому по поводу действий правоохранителей проведут служебную проверку.

С тем, что подозрение объявили рано, согласен и адвокат, и экс-следователь в сфере ДТП Андрей Стеценко. Он считает, что для его объявления должны быть как минимум показания свидетелей, которые указывали бы на то, кто непосредственно был за рулем в момент ДТП. А показания мужчины, который пришел утром в райотдел и сообщил, что он был за рулем, нужно было проверить.

Причиной таких досрочных действий полиции мог быть общественный резонанс и давление из-за соцсетей.

Андрей Стеценко, адвокат, экс-следователь в сфере ДТП

Они попросили провести полноценное расследование, как мы читали в соцсетях. Так же мы понимаем, что человек, который имеет отношение к этому кортежу – это знаменитая личность в нашем регионе. Из-за всего этого резонанс. Такие ДТП происходят каждые сутки — наезд на пешехода с летальным исходом, но такого внимания, как к нашему ДТП им не уделяется

Еще более поспешным и необоснованным Стеценко считает решение Министра внутренних дел Дениса Монастырского об увольнении начальника областного главка полиции Станислава Перлина. По его словам, даже если министр анонсирует расследование попытки фальсификации дела по ДТП с кортежем Ярославского, то для кадровых изменений на столе должны быть результаты служебной проверки. К примеру, причастность или подлог.

В случае если окажется, что водитель не имел возможности избежать наезда, потому что в некоторых ДТП есть и вина пешеходов, кадровые изменения будут неоправданными.

Андрей Стеценко, адвокат, экс-следователь в сфере ДТП

Если у нас в рамках расследования уголовного производства будет установлено, что вина будет за пешеходом и его действия повлекли такие последствия, то тогда в отношении водителя вообще нет состава преступления. И выходит, что увольнение руководящего состава будет незаконным, необоснованным и придется руководителям нашего главка идти в админсуд. Доказывать это все на основании служебных расследований

К тому же по фотографиям, обнародованным облпрокуратурой, где видны повреждения машины, можно сказать, что пешеход, возможно, находился скорее в горизонтальном положении, чем в вертикальном, предполагает Андрей Стеценко. То есть, вероятно, полусидел или полулежал. Ведь если бы он стоял, бежал или шел повреждения имели другой характер. И в таком случае разбилось бы лобовое стекло, крышка капота, фары.

Впрочем, все эти детали установит экспертиза и следствие.

Агентство Телевидения Новости