Тройное ДТП Московском проспекте: подробности

Произошла авария около 10 часов утра на пересечении Московского проспекта с улицей Харьковских Дивизий. Андрей был за рулем BMW. Говорит, ехал по Московскому проспекту, а на перекрестке водитель Lexus проигнорировал красный свет и решил проскочить перед его автомобилем. Этот маневр и привел к аварии.

Андрей, водитель

Она не тормозила. В общем она не тормозила, ничего у нее был красный свет. Увидев это, я попытался уйти от столкновения, потому что она передо мной выехала. И когда я уходил от столкновения она мне ударила в бок, меня юзом понесло, покрутило и я ударился в дерево. От дерева меня выкинуло обратно на дорогу.

В результате столкновения Lexus не остановился, продолжил движение и протаранил еще один автомобиль – ехавший сзади Mercedes. Роман был за его рулем и тоже говорит: не успел избежать удара, потому что все произошло очень быстро. Сам мужчина предполагает, что водитель Lexus могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Роман, водитель

Когда приехал патруль, девушка не выходила, водитель Lexus не выходила. Приехала скорая ну там все следы алкогольного или наркотического опьянения. Вы не общались? Нет. Она вышла ели на ногах стояла. Она и слова не сказала.

Помощь медиков понадобилась именно водителю Lexus, другие водители не пострадали, а пассажиров ни в одном из автомобилей не было. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия. Еще одна авария произошла на проспекте Льва Ландау. В патрульной полиции сообщили – здесь водитель Mitsubishi не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в светофор. На него сотрудники полиции составили административный потокол.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Харьковской обл.

В результаті автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, тому на водія Mitsubishi склали адміністративний протокол за ст. 124 КУоАП. Зібраний матеріал буде передано до суду.

ДТП с пострадавшими произошло накануне в Песочине, где не разминулись грузовик и ВАЗ. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металлолома. Водитель и пассажир ВАЗ с многочисленными травмами были госпитализированы. Дорожно-транспортное происшествие произошло и на трассе Харьков-Лозовая, возле Мерефа. В полиции говорят: водитель Toyota во время поворота не справился с управлением, столкнулся с ВАЗом и машиной Renault. В результате этой аварии медицинская помощь понадобилась водителю Тойоты, также госпитализировали 8-летнего мальчика и пассажирку Renault. Всего за минувшие выходные произошло 50 ДТП. А сотрудники патрульной полиции остановили 22 водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости