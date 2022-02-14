Зампредседателя харьковского облсовета может иметь российское гражданство, – нардеп Ирина Фриз

О том, что в Харькове заместитель председателя областного совета Богдан Малеваный может иметь гражданство России заявила народный депутат Украины Ирина Фриз.

По словам Фриз, председатель Харьковского областного Совета Татьяна Егорова-Луценко, которая избирался от «слуг», внесла на рассмотрение сессии облсовета кандидатуру на должность заместителя Председателя Харьковского областного Совета депутата от ОПЗЖ Малеваного Богдана. «До мене, як до депутата Верховної Ради України, надійшло одразу кілька звернень від виборців-патріотів України із повідомленням про наявність у пана Мальованого громадянства країни-агресора», – отметила депутат

Ирина Фриз опубликовала ряд документов с подтверждением российского гражданства Малеваного и обратилась в Службу безопасности Украины с требованием провести немедленную проверку данного факта: «Зважаючи на це та обмежені часові рамки для реагування, викладаю отримані мною у законний спосіб документи щодо громадянства пана Мальованого та, згідно із законом України про статус народного депутата України, прошу вважати це депутатським зверненням до Служба безпеки України з вимогою здійснити негайну спецперевірку щодо наявності громадянства країни-агресора в особи, яку фактично приховуючи цю інформацію призначили заступником голови Харківської облради».

Агентство Телевидения Новости