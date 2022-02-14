Суд арестовал водителя, сбившего насмерть 18-летнюю девушку в Богодуховском районе

ДТП произошло 10 февраля в 11:30 в селе Губаревка Богодуховского района: 27-летний водитель Opel Vivaro сбил 18-летнюю девушку, которая шла в попутном направлении вдоль правого края проезжей части.

В результате ДТП девушка погибла на месте происшествия.

Во время управления автомобилем водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя авто. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК. 11 февраля ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости