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Россия начала отвод военных от украинских границ

Россия начала отвод военных от украинских границ

Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на российско-белорусские учения «Союзная решимость», проходящие на полигоне Обуз-Лесневский в Беларуси, были приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в стране и представители СМИ. Они смогут наблюдать за последним этапом совместных учений.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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