В Украине за сутки — почти 30 тысяч случаев СOVID-19: статистика заболеваемости по регионам
В Украине за сутки зафиксировали 29 724 новых случаев заболевания СOVID-19.
Об этом сообщает в Фейсбук пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 393, медработников – 884)», — говорится в сообщении МОЗ.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 889 заболевших, умерли – 305, выздоровели – 23 235 пациентов.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество заболевших в регионах за сутки:
г. Киев – 4584;
Винницкая область – 724;
Волынская область – 1179;
Днепропетровская область – 2446;
Донецкая область –1458;
Житомирская область – 626;
Закарпатская область – 472;
Запорожская область –1340;
Ивано-Франковская область – 317;
Киевская область – 1228;
Кировоградская область – 432;
Луганская область — 772;
Львовская область – 999;
Николаевская область – 954;
Одесская область – 3315;
Полтавская область – 1375;
Ровенская область – 794;
Сумская область – 794;
Тернопольская область – 344;
Харьковская область – 1354;
Херсонская область – 475;
Хмельницкая область – 679;
Черкасская область — 1192;
Черновицкая область – 648;
Черниговская область – 1223.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 14 февраля за сутки обнаружили 16 993 новых случая СOVID- 19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4572417 человек, выздоровели – 3 811 630 человек, летальных случаев – 103 255.
Кроме того, за сутки в Украине 59 170 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 22 дозу – 27 362 человека, дополнительную дозу — 457 человек, бустерную дозу – 14 107 человек.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 594 938 человек, из них первую дозу – 15 594 936 человек, две дозы – 14 985 576 человек, дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. В общей сложности в стране проведено 31 186 066 прививок.