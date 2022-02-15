В Украине за сутки — почти 30 тысяч случаев СOVID-19: статистика заболеваемости по регионам

В Украине за сутки зафиксировали 29 724 новых случаев заболевания СOVID-19.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 393, медработников – 884)», — говорится в сообщении МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 889 заболевших, умерли – 305, выздоровели – 23 235 пациентов.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество заболевших в регионах за сутки:

г. Киев – 4584;

Винницкая область – 724;

Волынская область – 1179;

Днепропетровская область – 2446;

Донецкая область –1458;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область – 472;

Запорожская область –1340;

Ивано-Франковская область – 317;

Киевская область – 1228;

Кировоградская область – 432;

Луганская область — 772;

Львовская область – 999;

Николаевская область – 954;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 1375;

Ровенская область – 794;

Сумская область – 794;

Тернопольская область – 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область – 475;

Хмельницкая область – 679;

Черкасская область — 1192;

Черновицкая область – 648;

Черниговская область – 1223.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 14 февраля за сутки обнаружили 16 993 новых случая СOVID- 19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4572417 человек, выздоровели – 3 811 630 человек, летальных случаев – 103 255.

Кроме того, за сутки в Украине 59 170 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 22 дозу – 27 362 человека, дополнительную дозу — 457 человек, бустерную дозу – 14 107 человек.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 594 938 человек, из них первую дозу – 15 594 936 человек, две дозы – 14 985 576 человек, дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. В общей сложности в стране проведено 31 186 066 прививок.

Агентство Телевидения Новости