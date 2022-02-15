Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

ул. Балакирева, 50-я (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 15.02.22 г.

Киевский районул. Зоряна, 36 (п. №3, стояк), ул. Вологодская (п/с), ул. Вологодская (п/с), ул. Новоалександровская (п/с) до 20:00 15.02.22 г.

Московский районул. Героев Труда, 48 (п. №6, стояк) до 17:00 15.02.22 г.

Новобаварский район:ул. Полтавский шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 15.02.22 г.

Слободской район:ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк) до 20:00 16.02.22 г.

Холодногорский районул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №7) до 20:00 15.02.22 г.

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