Коронавирус на Харьковщине: за сутки умерли 9 заболевших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1354 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Из них 857 – жители Харьковского района (737 – города Харькова), 109 заболевших – жители Чугуевского, 97 – Изюмского, 89 – Красноградского, 79 – Лозовского, 63 – Богодуховского, 60 – Купянского районов.

За сутки выздоровели 644 больных, умерли – 9.

Всего по области зарегистрирован 293 771 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19. Из общего числа заболевших 247 227 человек выздоровели, 6 743 – умерли.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине привиты от коронавируса 1 155 548 человек – 55%. Получили полный курс прививки – 1 070 797 – 51%. Дополнительную дозу получили 1 789 человек, бустерную – 32 279.

За минувшие сутки в регионе от СOVID-19 были привиты 5 767 человек.

Агентство Телевидения Новости