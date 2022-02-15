В Харьковской области задержали вымогателей, похитивших бизнесмена

В Харьковской области полицейские разоблачили группу, похитившую человека.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 февраля в полицию поступило заявление от мужчины, ставшего свидетелем незаконного лишения свободы человека.

Четверо мужчин напали на харьковчанина у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле, где требовали несуществующий долг в сумме 1,5 миллиона гривен.

Сведения об указанном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

По указанному заявителем адресу срочно выехали правоохранители. На месте происшествия полицейские обнаружили пятна бурого цвета на снегу и черную перчатку.

Во время отработки территории области в поселке Хорошево на расстоянии примерно 150 метров от автодороги в лесу полицейские обнаружили легковой автомобиль Audi, к ручке правой задней двери которого пластиковой стяжкой был пристегнут мужчина.

Потерпевшим оказался 38-летний харьковский предприниматель. Он рассказал, что вечером 13 февраля у подъезда дома, где он проживает, к нему подошли незнакомые мужчины, ударили в лицо, забрали ключи от машины и насильно посадили в машину. Во время поездки один из нападавших отобрал у потерпевшего травматический пистолет и, угрожая применением оружия, потребовал 1,5 миллиона гривен для погашения несуществующего долга.

Пытки продолжились в лесу, куда бизнесмена завезли злоумышленники. Его избивали и требовали указать место, где он хранит деньги. После этого трое злоумышленников забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его к дверце машины пластиковой стяжкой и удалились, оставив с потерпевшим своего подельника.

Через некоторое время на место прибыли полицейские, освободили потерпевшего и задержали одного из нападавших.

Впоследствии правоохранители разоблачили в похищении еще троих участников группы. Все они — жители Харьковской области в возрасте от 26 до 62 лет. Их задержали.

Их действия также квалифицированы по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления по двум статьям УКУ.

Задержанным им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости