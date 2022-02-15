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Президент Украины объявил 16 февраля 2022 года Днем единения

Президент Украины объявил 16 февраля 2022 года Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения.

Об этом говорится в Указе №№53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Так, «в целях усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание» Президент объявил 16 февраля 2022 Днем единения.

Согласно указу, в этот день необходимо:

поднять Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях во всех населенных пунктах;

выполнить в 10:00 Государственный гимн Украины;

провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Агентство Телевидения Новости

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