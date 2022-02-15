Президент Украины объявил 16 февраля 2022 года Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения.

Об этом говорится в Указе №№53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Так, «в целях усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание» Президент объявил 16 февраля 2022 Днем единения.

Согласно указу, в этот день необходимо:

поднять Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях во всех населенных пунктах;

выполнить в 10:00 Государственный гимн Украины;

провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Агентство Телевидения Новости