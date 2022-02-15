В Украине вводят уголовную ответственность за антисемитизм

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма (№ 5110).

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в Телеграмм-канале.

Антисемитизмом признано «определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним».

В соответствии с положениями законопроекта «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», которым законодательно урегулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма и его проявления в Украине, в Уголовный кодекс внесены изменения в статью 161 в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Согласно документу, за такие действия предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 — 8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, связанные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом наказываются штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 — 17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. 7 октября его подписал президент Владимир Зеленский.

В декабре закон о криминализации антисемитизма нардепы приняли в первом чтении.

Агентство Телевидения Новости