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В поселке под Харьковом загорелся автомобиль

В поселке под Харьковом загорелся автомобиль

В Харьковском районе загорелся легковой автомобиль Mazda-626. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Информация о возгорании автомобиля на улице Пушкинской в поселке Липцы поступила спасателям 14 февраля в 18:50.

На момент их прибытия огонь охватил моторный отсек легковушки. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В 18:55 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 19:55 он был ликвидирован.

Причину возгорания автомобиля и ущерб выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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