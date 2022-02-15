Сегодня 12:40
Просмотров: 99
В поселке под Харьковом загорелся автомобиль
В Харьковском районе загорелся легковой автомобиль Mazda-626. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Информация о возгорании автомобиля на улице Пушкинской в поселке Липцы поступила спасателям 14 февраля в 18:50.
На момент их прибытия огонь охватил моторный отсек легковушки. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
В 18:55 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 19:55 он был ликвидирован.
Причину возгорания автомобиля и ущерб выясняют.
Загрузка...