Харьковщина сохраняет спокойствие и поддерживает Вооруженные силы Украины, – глава ХОГА

Харьковщина сохраняет спокойствие и поддерживает Вооруженные силы Украины.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов во время рабочей поездки в воинскую часть А0501, которая является составной частью Чугуевского гарнизона.

Сейчас там каждый день, кроме выходных, проходят очередные ротные учения 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Несмотря на вражескую пропаганду, фейки и попытки расшатать ситуацию изнутри – Харьковщина сохраняет спокойствие и поддерживает Вооруженные силы Украины! Все подразделения силового блока, отвечающие за оборону Харьковщины, четко выполняют свои функции и обеспечивают безопасность граждан», – подчеркнул Олег Синегубов.

Олег Синегубов призвал граждан не поддаваться панике и в первую очередь следить за информацией, которая появляется на официальных ресурсах органов государственной власти.

«Вооруженные силы Украины сегодня крепки, оснащены и сплочены, как никогда! Готовы защищать своих близких и свою страну, свои ценности и свое будущее. Лично убедился в высоком профессионализме, технической и моральной готовности наших воинов. Жители Харьковщины могут быть уверены в защите государством. Все будет Украина!», – отметил глава Харьковской ОГА.





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