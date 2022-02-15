В Харькове ищут пропавшую 11-летнюю девочку (фото)

В Харьковской области разыскивают несовершеннолетнюю Виталину Федоришеву, 2010 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11-летняя жительница Московского района Харькова 15 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Девочке на вид 11 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые.

Она была одета в пальто синего цвета, темную шапку, светло-серые джинсы, светлые сапоги.

Информацию о местонахождении разыскиваемой в полиции просят сообщать по телефонам (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другим доступным способом.

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