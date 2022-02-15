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В Украине подростков вакцинируют против COVID-19 по упрощенной процедуре

В Украине подростков вакцинируют против COVID-19 по упрощенной процедуре

В Украине детей от 12 до 17 лет вакцинируют против COVID-19 по упрощенной процедуре.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения, передает пресс-служба ХОГА.

«Раньше нужно было предоставлять справку о рутинных прививках, теперь для вакцинирования против коронавирусной болезни родителям достаточно просто обратиться в любой пункт или центр вакцинации», — отметили в Минздраве.

Адреса пунктов можно найти на vaccination.covid19.gov.ua/list или узнать по номеру 0800 60 20 19.

Важно! Для прививки детей в возрасте 12 — 13 лет обязательно иметь подписанное родителями или опекунами Информированное согласие и оценку состояния здоровья (форма № 063-2/о). Перед вакцинацией врач обязан выдать этот документ для заполнения.

Дети старше 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки или центр вакцинации. Перед процедурой они сами заполняют упомянутый документ.

Для прививки подростков используется только вакцина Cominarty от Pfizer BioNTech. Между первой и второй дозами рекомендуется одинаковый интервал как для детей, так и для взрослых — от 21 до 28 суток.

Агентство Телевидения Новости

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