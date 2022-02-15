Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:46
Просмотров: 47

Украинские биатлонисты оказались в эстафете вдалеке от призовых мест на зимней Олимпиаде-2022

Украинские биатлонисты оказались в эстафете вдалеке от призовых мест на зимней Олимпиаде-2022

Сегодняшняя мужская биатлонная эстафета 4×7.5 км на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине не дала повода для оптимизма украинским болельщикам.

Украинский квартет Богдана Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный занял 9-е место. При этом по ходу гонки украинские биатлонисты затратили 12 дополнительных патронов при стрельбе и плюс к этому, так и не разбив 4 мишени, вынуждены были пробежать четыре дополнительных круга.

От сборной Норвегии, выигравшей эстафету, Украина отстала на 3 минуты 41,3 секунды.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 