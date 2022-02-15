Украинские биатлонисты оказались в эстафете вдалеке от призовых мест на зимней Олимпиаде-2022

Сегодняшняя мужская биатлонная эстафета 4×7.5 км на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине не дала повода для оптимизма украинским болельщикам.

Украинский квартет Богдана Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный занял 9-е место. При этом по ходу гонки украинские биатлонисты затратили 12 дополнительных патронов при стрельбе и плюс к этому, так и не разбив 4 мишени, вынуждены были пробежать четыре дополнительных круга.

От сборной Норвегии, выигравшей эстафету, Украина отстала на 3 минуты 41,3 секунды.

Агентство Телевидения Новости