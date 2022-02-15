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В Дергачах во время пожара в частном дворе от огня спасли жилой дом

В Дергачах во время пожара в частном дворе от огня спасли жилой дом

В Дергачах произошел пожар в частном домовладении.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 февраля в 04:05 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в г. Дергачи, на ул. Золочевский шлях, 163.

К моменту их прибытия стало известно, что огнем охвачены деревянные перекрытия крыши хозяйственной постройки. Площадь пожара составляла 30 кв.м.

В 2-х метрах от горящего здания находился жилой дом, и существовала угроза перекидывания огня еще и на него. Однако спасателям удалось своевременно потушить пожар и спасти дом.

Пожар локализовали в 04:42 и ликвидировали в 05:22.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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