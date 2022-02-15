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Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: из морга похитили вещи погибшего — СМИ

Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: из морга похитили вещи погибшего — СМИ

Из морга похитили вещи мужчины, сбитого насмерть кортежем бизнесмена Александра Ярославского на трассе Чугуев – Мартовое. Важные улики должны были пройти экспертизу.

О пропаже вещей стало известно во вторник, 15 февраля. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL.

Улики пропали в период с субботы, 12 февраля. Об инциденте в Чугуевское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил заведующий отделением судмедэкспертизы.

Известно, что взлома не было. Кто именно украл вещи и как, будут устанавливать правоохранители.

По информации источников OBOZREVATEL, сначала были попытки выкупить номера автомобилей, потом в полицию пришел «сдаваться» человек, которого не было на месте ДТП, а теперь произошла кража доказательств.

Напомним, 9 февраля около 23:00 на 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, автомобиль, двигавшийся в сторону Харькова, совершил наезд на 36-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего Ярославскому, который утверждал, что был за рулем автомобиля в момент ДТП. Однако впоследствии выяснилось, что в это время он находился в другом месте. Теперь водитель будет проходить по делу как «лжесвидетель».

Источник: Обозреватель

Агентство Телевидения Новости

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