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​Украина определила коридор в Черном море для предотвращения блокады портов

​Украина определила коридор в Черном море для предотвращения блокады портов

Украина определила коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты в Черном море. Глубина подтверждена на уровне 15-22,5 метра, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры во вторник, 15 февраля.

«Специальные суда Госгидрографии в рекордные сроки провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой», – говорится в сообщении.

Указано, что не было допущено блокирования работы черноморских портов Украины. Определенный коридор гарантирует судам безопасный проход Одесским заливом.

За минувшие сутки фиксировался бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, минуя зону незаконных военных учений РФ.

Напомним, 9 февраля стало известно, что РФ перекроет проход торговых судов в Черном и Азовском морях. На время проведения российских военных учений в акваториях морей никаких коридоров для прохода торговых судов не было предусмотрено.

Позже стало известно, что РФ отменила блокирование Азовского моря. При этом учения в Черном море не прекращены. А черноморские порты – это 95% украинского экспорта.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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