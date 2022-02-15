На Харьковщине СБУ проводит контрдиверсионные учения

С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах.

Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

Отмечается, что обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.

В связи с проведением учений СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека.

Также в СБУ призывают граждан быть бдительными.

«Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать Управлению СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте usbu_khr@ssu.gov.ua или другим удобным способом», — добавили в силовом ведомстве.

Агентство Телевидения Новости