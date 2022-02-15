Кошмар. Во время футбольного матча на поле выползла ядовитая змея

Футбол с реальной угрозой для жизни.

Матч 7-го тура чемпионата Гватемалы по футболу между командами «Нуэва Концепсьон» и «Мунисипаль» был приостановлен на 82-й минуте из-за того, что прямо футбольном газоне обнаружили змею.

Далее была осуществлена целая спецоперация.

Змеелов не с первого раза, но всё же придавил жертву длинной палкой, после чего гватемальские полицейские пустили в ход щиты, которыми оглушили змею.

Далее был торжественный вынос рептилии с поля и «упаковка» в мешок.

Ну а затем был возобновлен футбольный матч. Финальный свисток зафиксировал победу «Нуэвы Концепсьон» со счетом 1:0.





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