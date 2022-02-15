На Харьковщине разоблачили группу «черных» лесорубов под руководством бывшего главы лесхоза
На Харьковщине правоохранители разоблачили организованную группу, занимавшуюся незаконной порубкой леса, которая повлекла ущерб государству на сумму свыше полумиллиона гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что в состав организованной группы входили три человека. Возглавил ее бывший руководитель одного из лесхозов Харьковской области, который был осведомлен о местах санитарных рубок и тропинках, ведущих к просекам.
В состав группы также входили водители грузовых автомобилей-манипуляторов, которые проводили порубку леса, а также погрузку кранами манипуляторов древесины в кузова грузовиков и перевозили ее в места хранения и последующей переработки.
Свою деятельность злоумышленники вели конспиративно: незаконно вырубленный лес перевозился в ночное время без света фар автомобилей и по грунтовым дорогам.
«При проведении обысков были обнаружены и изъяты безоговорочные доказательства преступной деятельности указанных лиц, образцы незаконно вырубленной древесины, грузовой автотранспорт, средства и орудия незаконной вырубки древесины, проведен ряд судебных экспертиз для проверки полученных доказательств экспертным путем», — рассказали в полиции.
Установленная сумма материального ущерба составила 505 тысяч гривен.
Правоохранители проанализировали факты совершенных преступлений и установили нераскрытые уголовные производства, которые имели аналогичный почерк совершения. Указанные производства были объединены в одно.
В феврале 2022 года фигурантам было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.4 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде домашнего ареста. По санкции статьи им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.