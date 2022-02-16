Из двух команд с украинскими футболистами одна крупно выиграла в 1/8 Лиги Чемпионов, другая — минимально проиграла

В европейском клубном футболе стартовала стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В паре между португальским «Спортингом» из Лиссабона и английским «Манчестер Сити» интрига исчезла по результатом их первой игры. «Спортинг» разгромно проиграл дома — 0:5. Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел в этом матче на замену на 60-й минуте.

А вот в паре между французским «Пари Сен-Жерменом» и испанским «Реалом» (Мадрид) интрига после первого матча сохраняется. Он завершился минимальной победой ПСЖ — 1:0. Украинский вратарь «Реала» воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин провел этот матч на скамейке запасных.

Агентство Телевидения Новости