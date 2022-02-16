Карантин в Украине: пять областей – в «красной» зоне, Харьковщина — в «желтой»

В Украине в «красной» зоне по COVID-показателям пребывают пять регионов — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.

Такие данные о заболеваемости в регионах опубликованы на сайте Минздрава.

Так, по данным МОЗ, в «желтой» зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области.

Все остальные области находятся в «оранжевой» зоне карантина.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 31 513 человек, заболевших коронавирусом, умерли 310.

Агентство Телевидения Новости