Экс-главу РГА на Харьковщине подозревают в завладении бюджетными средствами по фиктивным договорам

Бывшего главу РГА на Харьковщине правоохранители подозревают в завладении бюджетными средствами.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, бывший председатель Красноградской районной государственной администрации уведомлен о подозрении в завладении бюджетными средствами, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2021 года бывший чиновник во время ликвидации местных районных государственных администраций, действуя по предварительному сговору с другими лицами, заключил фиктивные договоры с физическими лицами-предпринимателями по предоставлению услуг по перевозке автотранспортом.

«Несмотря на то, что услуги фактически не предоставлялись, бывший глава РГА подписал акты выполненных работ. На их основании в дальнейшем со счета Красноградской государственной администрации перечислено почти 200 тысяч гривен бюджетных средств предпринимателю за якобы предоставленные услуги», — рассказали в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие факты завладения бюджетными средствами и лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Агентство Телевидения Новости