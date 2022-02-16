Новый поворот по делу о смертельном ДТП с кортежем Ярославского: похищенные из морга вещи погибшего вернули — СМИ

16 февраля в морг вернули вещи мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Теперь полиция будет выяснять, как такое могло произойти, и не были ли подменены или повреждены вещи. Об этом пишет OBOZREVATEL, которому стало известно об этом из собственных источников.

Напомним, как сообщалось, накануне они были похищены, несмотря на присутствие охраны, и полиция открыла по данному факту уголовное дело по халатности в отношении работников судмедэкспертизы.

О пропаже вещей погибшего, которые должны были пройти экспертизу, стало известно 15 февраля. Как сообщалось, взлома не было. Кто именно совершил кражу и как – будут устанавливать правоохранители.

Как стало известно, накануне там выставили пост полиции для охраны тела погибшего и других вещественных доказательств.

Также ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, подчеркнув, что попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Он отметил, что по факту пропажи вещей из морга немедленно проведено 11 неотложных обысков.

«Открыто уголовное производство по статье сокрытия доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное», – заметил Монастырский.

Министр призвал бизнесмена Ярославского, чей кортеж причастен к смертельному ДТП 9 февраля под Харьковом, как можно скорее вернуться в Украину. По словам чиновника, у правоохранителей есть к нему много вопросов.

Как сообщали СМИ, на следующий день после ДТП Ярославский покинул Украину, вылетев чартерным рейсом в Лондон по семейным обстоятельствам. Как объяснили в компании бизнесмена, у его детей, которые учатся в Британии, начались каникулы, и он вместе с женой отправились их посетить.

После ДТП в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего Ярославскому, утверждавший, что был за рулем автомобиля в момент ДТП. Однако впоследствии выяснилось, что в это время он находился в другом месте. Теперь водитель будет проходить как «лжесвидетель».

Позже ГБР открыло производство из-за попытки фальсификации дела о ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Источник: Обозреватель

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