Венгрия изменила правила въезда для туристов

Власти Венгрии с 15 февраля 2022 года изменили правила въезда для туристов. В частности, для прибывающих в страну авиационным транспортом.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Как отмечается на интерактивной карте МИД Украины, по состоянию на 16 февраля 2022 года граждане Украины могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Исключение является въезд в Венгрию авиационным транспортом, в частности, требуется:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), полученный не позднее 72 часов на момент въезда;или украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет), вакцинация должна быть полной и с момента получения второй прививки должно пройти минимум 14 дней.

Сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины должен быть действителен до 01 мая 2022 года. В случае получения третьей прививки он считается бессрочным. Просим учесть, что принимается исключительно отрицательный ПЦР-тест, отрицательный тест на антиген не принимается.

По прибытии в Венгрию необходимости проведения дополнительных ПЦР-тестов нет.

Для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, действующая на территории Европы медицинская страховка, финансовое обеспечение).

Для транзитного проезда по стране представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус и т.п.).

Источник: РБК-Украина

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